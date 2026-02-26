Ortiz sorprende con variante técnica para enfrentar a la U de Chile: cambios en el once de Colo Colo

El DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, ensayó este jueves un posible equipo titular con miras al Superclásico del domingo, donde los albos recibirán a Universidad de Chile en el Monumental.

Según información de ADN Deportes, el técnico del “Cacique” movió el mediocampo y probó a Álvaro Madrid en lugar de Tomás Alarcón, quien venía jugando de titular.

Para el ataque, Ortiz trabajó un esquema con Claudio Aquino como enganche y dos delanteros: Maximiliano Romero y Javier Correa. Este último se recuperó de una contractura muscular y ya está en condiciones de jugar ante la U.

Así las cosas, la formación que ensayó este jueves el entrenador de Colo Colo fue con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino de enganche; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.