VIDEO. Graban gesto racista de hincha de O’Higgins: fue arrestado y se defendió ante periodista brasileño

El fanático del club rancagüino fue detenido en el estadio de Bahía y luego fue trasladado a una comisaría.

Daniel Ramírez

Alô Juca

Alô Juca

Durante el partido entre Bahía y O’Higgins por la Copa Libertadores en Brasil, un fanático del club rancagüino fue arrestado por realizar gestos racistas dentro del estadio Arena Fonte Nova.

Las cámaras de seguridad del recinto captaron al hincha chileno imitando movimientos de mono hacia los jugadores de Bahía. Horas más tarde, las imágenes fueron viralizadas por medios brasileños en redes sociales.

El seguidor de O’Higgins fue detenido por las fuerzas policiales al interior del estadio. Posteriormente, fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría.

Mientras era escoltado por la policía local, el hincha fue abordado por un periodista brasileño del medio Alô Juca. Con el micrófono cerca, el chileno sostuvo su inocencia y declaró: “Yo no soy racista”.

En el lugar había otros chilenos, quienes intentaron apartar al reportero. De fondo se escucha a una persona decir: “Amigo, él tiene familia… ¿Por qué lo grabai?”, mientras el periodista exigía que no lo tocaran.

