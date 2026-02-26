;

Fuerza de Tareas sobre Seguridad en el Fútbol: la nueva comisión que nace para reemplazar al fallido Estadio Seguro

En busca de seguir avanzando en materia de seguridad en los recintos deportivos, nació una nueva mesa de trabajo conformada por distintos actores del fútbol y la seguridad pública, en medio de la transición de Gobierno entre Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La violencia en los estadios de fútbol ha sido una constante durante los últimos años en Chile, situación que ni siquiera el Plan Estadio Seguro logró resolver, lo que derivó en su disolución en 2025.

Por lo mismo, y a pocas semanas de que asuma el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, sus equipos de seguridad ya comenzaron a trabajar en busca de nuevas soluciones para abordar esta problemática e incluso se ha creado una nueva mesa de trabajo para hacer la transición con el Gobierno actual.

Desde el 28 de enero, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao, estableció la Fuerza de Tareas sobre Seguridad en el Fútbol, instancia que busca articular las leyes de responsabilidades en el fútbol con la nueva Ley de Seguridad Pública.

Esta nueva mesa, que pretende ordenar el balompié nacional, estará compuesta por representantes de los ministerios del Interior; Transportes y Telecomunicaciones; Deportes; Carabineros; la Asociación de Municipalidades; la ANFP; la ANFA; el Sifup y la Asociación Nacional de Jugadores de Fútbol Profesional.

ADN Deportes se contactó con Luis Marín, presidente del Sifup, quien entregó detalles sobre esta nueva comisión que reemplazará a Estadio Seguro.

Nosotros estamos con toda la disposición de poder trabajar en esta mesa que ha impulsado el Gobierno. Vamos a esperar, obviamente, el cambio de Gobierno y ver cómo logran conformar esta Fuerza de Tarea”, señaló el exarquero.

El sindicato vuelve sí o sí a la mesa de programación para trabajar en lo que ha sido la calendarización en el último tiempo, poder ayudar en temas de seguridad y mejorar el fútbol. Es un tema que ya está conversado junto con la ANFP. La actividad ha tenido problemas de seguridad y de programación, y allí nosotros somos un pilar fundamental para aportar nuestra experiencia en todo lo que viene”, cerró Marín, respecto del nuevo rol que también tendrá el Sifup en la ANFP.

