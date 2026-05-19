Oposición en bloque acusa “rotundo fracaso e improvisación” tras caída de ministras Steinert y Sedini

El sorpresivo cambio de gabinete gatilló una inmediata y severa oleada de reacciones en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios de oposición coincidieron en diagnosticar una profunda crisis de instalación en la administración del Presidente José Antonio Kast. El anuncio del cese de funciones de Trinidad Steinert y Mara Sedini interrumpió el debate del proyecto “Escuelas Protegidas” en el Senado, transformando la jornada en un duro juicio político contra La Moneda.

Desde las distintas bancadas de centro e izquierda interpretaron la doble remoción como la confirmación explícita de que el Ejecutivo carece de una estrategia contra la delincuencia. La oposición acusó que el Gobierno “trastabilló con la realidad” al intentar replicar dinámicas de campaña y programas televisivos en la administración del Estado.

Cuestionamientos al enroque en Seguridad y el factor Contraloría

La llegada de Martín Arrau a la cartera de Seguridad Pública —tras dejar Obras Públicas— fue recibida con inmediato escepticismo. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó la forma en que se filtró la noticia y acusó una evidente improvisación en el nombramiento.

“Es primera vez que el cambio de gabinete lo anuncian los propios parlamentarios. Aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener clara una posición en seguridad. Si eso es así, vamos a tener problemas porque es una persona que no tiene conocimiento”, advirtió Vodanovic.

En la misma línea, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, aseguró que la salida de Steinert responde a un intento desesperado de La Moneda por blindarse ante los cuestionamientos institucionales que venían en camino. Según Flores, el Ejecutivo buscó “evitar el bochorno” de enfrentar la interpelación en la Cámara y un informe de Contraloría que se sabe que viene malo. El legislador falangista enfatizó que el problema no se limita a la ministra, sino a todo el equipo de la cartera, incluyendo a la subsecretaria.

Duras críticas al perfil de la vocería de Gobierno

La gestión de Mara Sedini en la Segegob concentró los dardos referidos al déficit comunicacional del oficialismo. Parlamentarios de diversas colectividades criticaron la falta de expertiz política de la exvocera. El senador Gastón Saavedra (PS) recordó que el rol de portavoz institucional difiere sustancialmente del debate televisivo, señalando que el cargo es para “dar tranquilidad al país y no para seguir en el programa Sin Filtro”.

Por su parte, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, fustigó la supuesta “prepotencia y arrogancia” con la que operó el comité político en sus primeros 70 días de instalación:

Sobre Steinert: Ortiz criticó la “desfachatez” de la ministra al declarar que no sabía que debía presentar un plan de seguridad escrito, pese a ser la promesa central de la campaña de Kast.

Ortiz criticó la “desfachatez” de la ministra al declarar que no sabía que debía presentar un plan de seguridad escrito, pese a ser la promesa central de la campaña de Kast. Sobre Sedini: La calificó como una ministra “incapaz de hilar ideas” y de transmitir de forma clara las directrices del Ejecutivo en las distintas materias de interés público.

Finalmente, desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez y la diputada Gael Yeomans emplazaron directamente al Presidente de la República a asumir su responsabilidad por haber “mentido por meses para ganar una elección” sin poseer un diseño técnico. En contraste, el diputado José Montalva adoptó una postura más pragmática, valorando que —pese a lo prematuro del ajuste— el Mandatario haya tenido la lucidez de reaccionar con urgencia ante una situación que los chilenos ya no podían seguir esperando.