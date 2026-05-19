El Palacio de La Moneda fue escenario esta noche del primer ajuste ministerial de la administración del Presidente José Antonio Kast. La ceremonia, efectuada en el Salón Montt Varas a partir de las 20:39 horas, selló la salida formal de las cuestionadas ministras Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Mara Sedini (Segegob), transformándose en un giro estratégico con el que el Ejecutivo busca responder al “sentido de urgencia” exigido por la ciudadanía y frenar el desgaste en el Congreso Nacional.

La modificación del equipo de gobierno contempló el traslado de Martín Arrau, quien dejó la titularidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para asumir la compleja conducción de Seguridad Pública. Paralelamente, la restructuración potenció el peso de dos secretarios de Estado vigentes, quienes asumieron la condición de biministros:

Claudio Alvarado (Interior): Suma a sus funciones la conducción de la Secretaría General de Gobierno, asumiendo el rol de vocero oficial de La Moneda.

Suma a sus funciones la conducción de la Secretaría General de Gobierno, asumiendo el rol de vocero oficial de La Moneda. Louis de Grange (Transportes): Asume de forma paralela la cartera de Obras Públicas (MOP), unificando el control de la infraestructura y conectividad del país.

Un giro fuera del diseño original

Tras la lectura del Decreto Supremo 82 por parte del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el respectivo juramento de las nuevas autoridades, el Presidente Kast ofreció una alocución en la que reconoció abiertamente el quiebre de su planificación inicial a solo 69 días de haber asumido la presidencia de la República.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó es que he decidido realizar este ajuste”, manifestó el Mandatario.

Respaldo y balance de la gestión saliente

Pese a la remoción de las secretarias de Estado, Kast dedicó gran parte de su discurso a blindar la gestión y la “impronta política” de las autoridades salientes, quienes presenciaron la ceremonia en primera fila junto a la primera dama, María Pía Adriasola. El gobernante elogió la valentía de Trinidad Steinert para liderar el combate al narcotráfico y al crimen organizado en un escenario adverso, atribuyéndole los golpes policiales de los primeros meses.

Asimismo, el Jefe de Estado tuvo palabras de alta confianza hacia la exvocera Mara Sedini, recordando el camino recorrido desde la campaña presidencial y valorando su entereza al ejercer como el rostro de decisiones impopulares en la etapa de instalación del Gobierno.

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente Kast desestimó las críticas de la oposición y las tensiones del parlamento, instando a la opinión pública a enfocarse en los desafíos de fondo y “distinguir lo relevante del ruido, ese ruido que capta la atención de muchos, pero que no cambia la vida de nadie”. Aseguró además que, pese a los dolores que generan los ajustes anticipados, la administración mantendrá con fuerza su agenda legislativa y económica.