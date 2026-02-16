;

VIDEO. Los Tenores, entre la sufrida victoria de Colo Colo y el complejo inicio de U de Chile en la Liga de Primera

En la edición de este lunes, nuestros panelistas también conversaron con Agustín Nadruz, volante de Cobresal, tras la victoria ante Universidad Católica.

Javier Catalán

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 16 de febrero, nuestros panelistas analizaron la victoria de Colo Colo ante Unión La Calera, las declaraciones de Arturo Vidal post partido y la posible baja de Yastin Cuevas para el duelo ante O’Higgins.

Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el empate de la U de Chile ante Palestino y el amargo registro goleador que igualaron los azules luego de 19 años.

Además, supieron de la posibilidad de que Maximiliano Gutiérrez abandone Huachipato para ir a Independiente y conversaron con Agustín Nadruz, volante de Cobresal.

