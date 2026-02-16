En la edición de Los Tenores de este lunes 16 de febrero, nuestros panelistas analizaron la victoria de Colo Colo ante Unión La Calera, las declaraciones de Arturo Vidal post partido y la posible baja de Yastin Cuevas para el duelo ante O’Higgins.

Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el empate de la U de Chile ante Palestino y el amargo registro goleador que igualaron los azules luego de 19 años.

Además, supieron de la posibilidad de que Maximiliano Gutiérrez abandone Huachipato para ir a Independiente y conversaron con Agustín Nadruz, volante de Cobresal.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 16 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también se votó el Futbolómetro de ADN, donde Maxi Gutiérrez fue elegido la figura de la fecha.