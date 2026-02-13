;

Se le acaba el crédito a “Paqui”: la U tropieza ante Palestino y sigue sin ganar en la Liga de Primera

El equipo de Francisco Meneghini mostró una mejora en su juego, pero no fue suficiente para romper el cero ante los “árabes”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Francisco Meneghini comienza a quedar en la cuerda floja en la Universidad de Chile, que este viernes igualó ante Palestino y aún no conoce de triunfos en la Liga de Primera 2026.

En el primer tiempo, los azules dominaron la posesión y generaron las ocasiones más claras. La más evidente estuvo en la cabeza de Juan Martín Lucero, quien conectó dentro del área, pero Sebastián Pérez tuvo una notable reacción para evitar la apertura de la cuenta.

Tras el descanso, Cristián “La Nona” Muñoz movió las piezas y, aunque su equipo siguió sin el control del balón, logró defender de mejor manera los ataques liderados principalmente por Lucas Assadi en la U.

De hecho, los “árabes” estuvieron cerca de abrir el marcador en la mitad del segundo tiempo. Luego de tomar mal parada a la defensa universitaria, Nelson Da Silva eludió a Gabriel Castellón, pero se quedó sin ángulo y su remate terminó estrellándose en el palo.

La polémica se instaló en la última jugada del partido, cuando tras un centro al área de Charles Aránguiz, “Zanahoria” Pérez falló y permitió el gol de la U. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa de Matías Zaldivia, ocurrida en una acción anterior al envío.

Finalmente, azules y “baisanos” no lograron sacarse ventajas en La Cisterna y ambos suman dos puntos, aún sin conocer de triunfos en la Liga de Primera.

En la próxima fecha, la Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache, mientras que Palestino visitará a Huachipato en Talcahuano.

