Colo Colo gana en los descuentos a Unión La Calera con gol de Guerrero y se ilusiona en el torneo

En un partido complicado, los albos se impusieron por la cuenta mínima por segunda semana seguida.

Colo Colo gana en los descuentos a Unión La Calera con gol de Guerrero y se ilusiona en el torneo

Colo Colo se acostumbró a ganar en los descuentos en el Monumental. Luego de superar a Everton la semana pasada, el cacique se impuso este domingo a Unión La Calera con gol de Maximiliano Romero.

En un duelo trabado, los de Ortiz dominaron a los cementeros, aunque el gol no salía. Según las estadísticas, los albos remataron 20 veces, aunque la gran mayoría se fue desviado.

Aparte de Romero, otra de las figuras del partido para ADN fue Víctor Felipe Méndez. Hablando de nombres propios, el joven Yastin Cuevas nuevamente fue decisivo en la jugada del gol.

Con este resultado, la parte alta de la tabla de la liga primera quedó muy apretada: el único líder es Deportes Limache, con 7 puntos, seguido por siete equipos con seis unidades, incluido Colo Colo.

El partido:

