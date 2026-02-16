“No sé si en 15 días se va a lograr la recuperación del Sausalito” / Twitter @swordfish1009

Una de las polémicas que dejó la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 fue el que Everton debió cambiar su localía para enfrentar a Unión La Calera.

Todo debido al concierto de Chayanne agendado para el pasado 11 de febrero, el cual además dejó su huella en el césped del estadio Sausalito.

Esto pues, ante el despliegue del espectáculo del puertorriqueño, la cancha quedó en pésimo estado, a diferencia del Ester Roa Rebolledo y el Nacional, que resistieron de mejor manera los shows.

“Si no hubiesen puesto nada, habría pasto verde. Yo sugiero que no pongan carpeta, porque ahí aislas el césped de regarla o que le entre sol. Le quitas esas dos cosas y matas el pasto”, remarcó, en diálogo con ADN Deportes, Patricio Bustamante, histórico canchero del fútbol chileno.

Pese a que desde la productora encargada del espectáculo aseguraron que está en proceso la nivelación de la cancha para que esta semana se termine el resembrado con tal de que vuelva a crecer el pasto, la situación en Viña del Mar parece ser peor respecto de la de Concepción.

“No estaba bien, pero tampoco como está ahora. El Ester Roa tenía un 60% de pasto visible. Yo creo que en 15 días más esa canchita va a volver a tener tener un color más homogéneo, pero en Sausalito no le puedo decir si en 15 días se va a lograr”, recalcó Patricio Bustamante, más aún considerando que Everton volverá a ejercer su localía en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, el domingo 7 de marzo, ante Deportes Limache.

Todo en contraste a lo informado por el Instituto Nacional de Deportes, asegurando que el Estadio Nacional está en condiciones para albergar el partido del domingo 22 de febrero, entre Universidad de Chile y Deportes Limache.

“Si bien la cancha no presenta actualmente el tono verde habitual, producto de los trabajos posteriores al montaje y desmontaje del evento musical, se encuentra en condiciones óptimas para la práctica del fútbol profesional, sin que ello represente inconvenientes para el normal desarrollo del encuentro”, recalcaron desde el IND, distanciándose de lo ocurrido en el Sausalito.