Este martes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En esta sección, el elegido fue Yastin Cuevas, joven delantero de Colo Colo que nuevamente salió al rescate de los albos, siendo clave con la asistencia para el gol de Maximiliano Romero.

El mejor gol

La mejor anotación de la fecha se la llevó Bryan Carvallo, de Cobresal, quien se lució con una “tijera” en el triunfo de los “mineros” ante Universidad Católica en El Salvador.

La polémica

En una votación dividida, nuestros panelistas decidieron que esta sección se la lleva el gol anulado a Deportes La Serena en el clásico ante Coquimbo Unido, por una supuesta falta de Felipe Chamorro sobre Diego Sánchez.

La figura de la fecha

Por segunda jornada consecutiva, para nuestros analistas el mejor jugador de la Liga de Primera fue Maximiliano Gutiérrez, quien anotó un doblete en el triunfo de Huachipato por 3-0 ante Everton.