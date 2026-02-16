;

VIDEOS. “Es una máquina, un motorcito”: Vicente Pizarro es alabado tras la primera victoria de local en el año de Rosario Central

El volante nacional jugó todo el compromiso en el que vencieron a Barracas Central.

Carlos Madariaga

La noche de ayer domingo, por la quinta fecha del Torneo de Apertura en Argentina, Rosario Central logró sumar por primera vez tres puntos en el Gigante de Arroyito.

Los “canallas” contaron con el chileno Vicente Pizarro como titular, siendo ya su quinto partido seguido en el campeonato siendo parte estelar del cuadro de Jorge Almirón.

Al respecto, uno de los autores de los goles en el 2-0 de Rosario Central ante Barracas Central, Enzo Copetti, alabó al ex Colo Colo.

Es una máquina, un motorcito. Sabíamos que venía de un buen club, se notaba, lo ví en la Copa Sudamericana, sabía lo que nos podía dar. Se adaptó rápido, con Franco Ibarra nos dan ese respiro que nosotros necesitamos”, explicó en diálogo con TNT Sports.

Por su parte, Vicente Pizarro valoró su rápida adaptación a Rosario Central. “Muy importante ganar, sobre todo de local. El equipo viene entrenando bien, intenso, me recibieron bien desde el primer día. Vamos mejorando día a día, de local tenemos que hacernos fuertes (...) Jugar acá es hermoso, con toda la gente”, explicó en charla con el sitio oficial del club.

“Lo fuimos a buscar desde el inicio, se vio al equipo con muchas ganas, presionando arriba. La clave fue desgastar físicamente al rival”, cerró el mediocampista de 23 años, valorando el triunfo que les permitió llegar al cuarto lugar del grupo B, con 8 puntos.

