Una de las figuras del arranque de la Liga de Primera interesa en Argentina: iniciarán charlas por su traspaso / Pablo Ovalle Isasmendi

Uno de los equipos que ha presentado buen nivel en el inicio del Campeonato Nacional 2026 es Huachipato, que ha ganado dos de los tres partidos que van del torneo.

Al respecto, uno de los jugadores más destacados es Maximiliano Gutiérrez, que ya lleva tres goles en la Liga de Primera: uno ante la U de Chile y dos contra Everton.

El extremo de 21 años, también seleccionado nacional, viene desperatando hace semanas el interés de Independiente de Avellaneda.

Sin embargo, la lesión de otro de los atacantes del “Rojo”, Santiago Montiel, despertó la urgencia en el elenco trasandino por incorporar a un atacante.

Según la información del periodista argentino Nelson Lafit, Independiente ya ve en el atacante chileno como la principal opción para sumar un refuerzo y, en lo planteado por el comunicador, se van a contactar con Huachipato para conocer las condiciones para la salida de Maximiliano Gutiérrez, hoy en Venezuela junto al resto del plantel acerero para jugar mañana martes, por Copa Libertadores, ante Carabobo.