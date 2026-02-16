Vidal y su rol como “ayudante” en Colo Colo: “Hablar de eso es una tontera (...) Pasamos los límites” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo sumó una sufrida segunda victoria seguida en el Campeonato Nacional 2026 tras imponerse en los descuentos a Unión La Calera.

Quien destacó el resultado y el nivel fue Arturo Vidal. “Se hizo un buen partido, se manejó la pelota muy bien, buscamos en todo momento y tuvimos premio al final. Se nos están dando los partidos (...) Este triunfo nos ayuda para seguir trabajando y tener una semana tranquila, siempre es difícil jugar en Rancagua”, explicó el “Rey Arturo”, proyectando la visita del próximo fin de semana a O’Higgins y valoró el respaldo del público tras ser reemplazado a los 73 minutos.

“Contento por los aplausos, desde que llegué la gente se ha portado muy bien conmigo. Estoy muy agradecido, espero seguir mejorando y que el equipo también lo haga”, comentó el volante.

“Uno nunca quiere salir, pero también hay que apoyar al que tiene que entrar. Estamos motivados, el que entra lo está haciendo de la mejor forma. Lo más importante es el triunfo”, explicó Arturo Vidal, junto con bajarle el perfil al hecho que se coloque casi de ayudante en la banda cuando es reemplazado.

“Es chistoso que hablen de eso. Pasamos los límites. En todos los equipos, el que sale y tiene más experiencia siempre ayuda desde afuera, sin faltar el respeto al entrenador. Hablar de eso es una tontera”, dijo, junto con lamentar la lesión de Javier Correa.

“Es así, la cancha igual estaba complicada, pero ojalá se recupere lo antes posible y nos siga ayudando”, cerró el “Rey Arturo”.