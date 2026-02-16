;

La U iguala un negativo récord goleador de hace 19 años

El mal arranque del elenco universitario laico lleva a recordar una de sus peores épocas ofensivas en este siglo.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile no ha tenido un buen inicio de temporada, considerando que apenas completan dos puntos de 9 posibles en el Campeonato Nacional 2026.

Todo fundamentado en una gran falta de gol, pues apenas han convertido un tanto en las primeras tres fechas.

El gol de Eduardo Vargas en la derrota ante Huachipato es el único festejo del club, que además ya suma dos 0-0 contra Audax Italiano y Palestino.

Según la investigación hecha por el periodista de AS Chile, Luis Reyes, hay que remontarse 19 años atrás para encontrar un inicio igual de malo a nivel ofensivo en la U de Chile.

Aquello ocurrió en el Apertura 2007, cuando el elenco universitario laico anotó su primer tanto en el 1-0 ante la Universidad de Concepción (gol del volante Christian Martínez) en la primera fecha.

De ahí en más, los dirigidos en aquel entonces por Salvador Capitano hilvanaron 5 duelos seguidos sin convertir, llegando a una racha de 583 minutos sin goles que significó la salida del argentino de la banca azul tras seis fechas, siendo reemplazado por Jorge Socías.

