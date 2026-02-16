La U iguala un negativo récord goleador de hace 19 años
El mal arranque del elenco universitario laico lleva a recordar una de sus peores épocas ofensivas en este siglo.
Universidad de Chile no ha tenido un buen inicio de temporada, considerando que apenas completan dos puntos de 9 posibles en el Campeonato Nacional 2026.
Todo fundamentado en una gran falta de gol, pues apenas han convertido un tanto en las primeras tres fechas.
Revisa también:
El gol de Eduardo Vargas en la derrota ante Huachipato es el único festejo del club, que además ya suma dos 0-0 contra Audax Italiano y Palestino.
Según la investigación hecha por el periodista de AS Chile, Luis Reyes, hay que remontarse 19 años atrás para encontrar un inicio igual de malo a nivel ofensivo en la U de Chile.
Aquello ocurrió en el Apertura 2007, cuando el elenco universitario laico anotó su primer tanto en el 1-0 ante la Universidad de Concepción (gol del volante Christian Martínez) en la primera fecha.
De ahí en más, los dirigidos en aquel entonces por Salvador Capitano hilvanaron 5 duelos seguidos sin convertir, llegando a una racha de 583 minutos sin goles que significó la salida del argentino de la banca azul tras seis fechas, siendo reemplazado por Jorge Socías.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.