¿Y los reemplazos? Estos son los 14 jugadores que dejan Colo Colo con miras al 2026

Fin de ciclo en el Monumental. Colo Colo, tras terminar en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la liga chilena y quedar fuera de los cupos de competiciones internacionales, tiene que hacer un reajuste completo a su plantilla con la baja de 14 jugadores.

Dentro de esta lista, la encabezan los que no fueron considerados por la directiva de Blanco y Negro y tendrán que buscar salida tras no ser renovados, entre ellos se encuentran Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vega, Emiliano Amor y Alexander Oroz.

Por otro lado, están los que aún tienen contrato vigente con el “Cacique”, pero que tampoco fueron considerados para esta temporada 2026, por lo tanto, el club buscó sus préstamos a otros clubes. Dentro de estos están Bryan Cortés, que, tras su paso por Peñarol, nuevamente se marcha cedido, esta vez a Argentinos Juniors, que terminó segundo en la clasificación general de la Liga argentina y jugará Copa Libertadores este 2026.

Salomón Rodríguez se marchó a préstamo al Montevideo City Torque, Manley Clerveaux a Deportes Puerto Montt, Javier Rojas y Ethan Espinoza a Deportes Concepción, Pedro Navarro a Santiago Wanderers y Julio Fierro a Unión Española.

Y por último, las ventas. Vicente Pizarro fue comprado por Rosario Central a pedido del nuevo técnico y viejo conocido, Jorge Almirón. El club argentino adquirió el 70% del pase del jugador por 2.2 millones de dólares (casi 2 mil millones de pesos aproximadamente) y Colo Colo se quedó con el 30% restante de una futura venta. Y el último jugador vendido es Alan Saldivia, que está en negociaciones avanzadas con Vasco da Gama y dentro de las próximas horas debería ser anunciado oficialmente.

De esta manera, Colo Colo inicia una nueva etapa con una profunda renovación de su plantel, marcada por la salida de estos 14 jugadores que dejaron el club por distintos motivos. El remezón obliga a la dirigencia y al cuerpo técnico a rearmar el equipo de cara a la próxima temporada, en un escenario donde las decisiones en el mercado y la conformación del plantel serán claves para sostener las aspiraciones deportivas del “Cacique”.