Adiós a casi 50 años de historia: el parque acuático que recibió millones de visitas cierra sus puertas para siempre / ewg3D

Un histórico parque de diversiones y acuático de Estados Unidos se prepara para cerrar sus puertas de manera definitiva tras casi 50 años de funcionamiento.

Se trata de Wild Waves Theme & Water Park, ubicado en Federal Way, Washington, uno de los recintos familiares más reconocidos del noroeste del país.

La clausura fue confirmada por Premier Parks, empresa operadora del parque, que fijó el último día de atención para el próximo domingo 1 de noviembre de 2026.

El recinto abrió su temporada final el pasado 23 de mayo y continuará funcionando durante los próximos meses con sus atracciones mecánicas y acuáticas. Se trata de la última oportunidad para recorrer las instalaciones.

Por qué cerrará Wild Waves, el histórico parque acuático de Estados Unidos

Según explicó la compañía, el cierre responde al fuerte aumento de los costos operacionales y a las pérdidas acumuladas desde la reapertura posterior a la pandemia por el Covid-19 iniciada en 2020. El presidente y propietario de la empresa, Kieran Burke, afirmó que el escenario económico hizo inviable mantener el proyecto.

“El aumento de los costos operativos desde la reapertura tras el cierre por COVID ha generado millones en pérdidas”, señaló el ejecutivo en el comunicado oficial. En la misma línea, la empresa agradeció a los visitantes, trabajadores y a la comunidad local por haber formado parte de la historia del recinto.

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Wild Waves fue inaugurado en el año 1977 y, desde entonces, recibió a millones de personas en el país del norte. El recinto combina juegos de entretención con atracciones acuáticas y cuenta con más de 30 rides y toboganes.

Pese al anuncio, y según se detalló, todos los pases de temporada, entradas y paquetes grupales adquiridos para 2026 seguirán siendo válidos hasta el cierre definitivo. Además, la última etapa incluirá eventos temáticos, promociones especiales y una tradicional celebración conocida como Halloween Fright Fest.

El futuro del terreno también ha generado debate entre vecinos y fanáticos. Reportes locales citados por medios estadounidenses indican que el lugar podría ser reemplazado por una bodega industrial de gran tamaño, aunque el proceso aún debe pasar por etapas de revisión y planificación con fecha de inicio de obras para 2027. La idea sería instalar un edificio destinado en un 98% a bodega y 2% a oficinas.