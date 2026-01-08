El dolor más grande del pueblo albo se confirmó este jueves, cuando se oficializó a Vicente Pizarro como nuevo jugador de Rosario Central y se lo vio, por primera vez en su vida, con una camiseta distinta a la de Colo Colo.

Ya en Argentina, el “Vicho” tuvo su primer día en el club, donde realizó trabajos de acondicionamiento físico y conversó con el equipo de comunicaciones del “Canalla”, instancia en la que entregó sus motivos para emigrar del “Cacique”.

“Estoy muy contento de poder estar acá, tenía muchas ganas de llegar y conocer a mis compañeros. Muy ansioso de poder entrenar, sumarme a ellos y competir”, comenzó diciendo el volante de 23 años.

Sobre su decisión de llegar a Rosario Central, explicó: “Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga competitiva. Creo que el Campeonato Argentino está varios peldaños más arriba, es una liga donde todos los partidos se juegan al 100%. Estoy muy motivado con este desafío; va a ser un año importante, así que hay que estar preparado. Este equipo siempre te va a exigir ganar”.

“Fui hablando con mi representante cuando terminó el campeonato en Chile; al profe (Jorge Almirón) también lo tuve allá. Se contactaron con mi representante, todo fluyó bien y la gente de acá se portó excelente”, continuó sobre las negociaciones.

Al ser consultado sobre lo que sabía de su nuevo destino, afirmó: “Tengo compañeros que me han contado sobre el club, el estadio, la gente, lo que es acá en Rosario y en Argentina en general. Estoy muy ansioso por conocerlo y ver a la gente llenar el estadio todos los partidos”.

“Vengo con muchas ganas de aportar en entrega para el equipo. Hay un plantel muy lindo, de mucha jerarquía. Todos mis compañeros me recibieron muy bien, así que ya con muchas ganas de que empiece todo”, sentenció Pizarro.