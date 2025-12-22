Uno de los puntos que se asumían como claves en Colo Colo para este 2025 era el fútbol joven, donde la contratación de Héctor Tapia como jefe de las fuerzas menores fue uno de los grandes movimientos.

Unos de los principales responsables del arribo de “Tito” fueron los miembros del Club Social y Deportivo Colo Colo, con Edmundo Valladares como presidente de la organización y Edison Marchant como representante en la mesa de Blanco y Negro, quienes hoy analizaron este tema y el balance del 2025.

“Ha sido una preocupación. Creemos que el futuro cercano y no tan cercano del club está acá, en el fútbol joven. Aprovechar la llegada de Héctor Tapia como gerente del fútbol joven para hacer un trabajo mancomunado con el Club Social y Deportivo, para así entender lo que viene”, comenzó señalando Valladares.

“El balance particular de la temporada del fútbol joven tiene varias cosas positivas. Más allá de ciertos títulos que se lograron, creo que hay un trabajo que da frutos y se demuestra en la convocatoria de varios jugadores a las selecciones chilenas y en la alternancia que lograron algunos futbolistas en el primer equipo”, agregó.

Uno de los nombres de canteranos que ha estado en la vitrina de los albos para una posible salida es Eduardo Villanueva, arquero que podría ser cedido para sumar minutos en caso de que se concrete el fichaje de otro guardameta para pelear el puesto con Fernando De Paul. Sobre esta opción, Marchant señaló:

“Nosotros siempre queremos darle tiraje a la chimenea, es parte esencial de nuestra visión y creemos que Eduardo tiene las condiciones para seguir. Pero también uno entiende que los jugadores quieren jugar y es una buena oportunidad. En el caso de que él quisiera salir a ganar experiencia, estamos abiertos a evaluarlo”, explicó Marchant.

“Lo que nosotros solicitamos es que se puedan tomar las decisiones lo más rápido posible, para que al inicio de la pretemporada tengamos el plantel 2026 lo más completo posible”, sentenció el integrante de la mesa de Blanco y Negro.