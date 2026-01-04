;

Brayan Cortés le dice adiós a Colo Colo y es presentado en su nuevo club para 2026: ya es oficial

El arquero chileno fue anunciado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

Bastián Lizama

@OficialCAP

@OficialCAP

La teleserie sobre el futuro de Brayan Cortés llegó a su fin este domingo. Tras semanas de rumores sobre un eventual regreso a Colo Colo, el arquero nacional definió su futuro y fue oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

“Desde Chile a La Paternal. Empieza una nueva historia en el arco”, escribió el cuadro trasandino junto a un video en sus redes sociales para anunciar la llegada del portero de 30 años, quien firmó en calidad de préstamo por todo el 2026.

Revisa también:

ADN

“Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos. Acá hay que tener personalidad, carácter y un poquito de locura. Porque este club, este barrio y esta historia siempre eligieron arqueros distintos", declaró Cortés en el registro, donde incluso aparece Claudio Borghi.

El arribo de Cortés al “Bicho” se produce luego de su cuestionado paso por Peñarol, donde fue cedido en el segundo semestre del 2025 y, si bien comenzó mostrando un buen nivel, no convenció a la directiva del club uruguayo para ejecutar la opción de compra que tenían en su poder.

Ahora, el iquiqueño vivirá su segunda experiencia en el extranjero y tendrá un desafío importante bajo los tres palos: la Copa Libertadores 2026, donde Argentinos Juniors disputará la Fase 2 ante Barcelona de Ecuador.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad