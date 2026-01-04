Brayan Cortés le dice adiós a Colo Colo y es presentado en su nuevo club para 2026: ya es oficial

La teleserie sobre el futuro de Brayan Cortés llegó a su fin este domingo. Tras semanas de rumores sobre un eventual regreso a Colo Colo, el arquero nacional definió su futuro y fue oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

“Desde Chile a La Paternal. Empieza una nueva historia en el arco”, escribió el cuadro trasandino junto a un video en sus redes sociales para anunciar la llegada del portero de 30 años, quien firmó en calidad de préstamo por todo el 2026.

“Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos. Acá hay que tener personalidad, carácter y un poquito de locura. Porque este club, este barrio y esta historia siempre eligieron arqueros distintos", declaró Cortés en el registro, donde incluso aparece Claudio Borghi.

El arribo de Cortés al “Bicho” se produce luego de su cuestionado paso por Peñarol, donde fue cedido en el segundo semestre del 2025 y, si bien comenzó mostrando un buen nivel, no convenció a la directiva del club uruguayo para ejecutar la opción de compra que tenían en su poder.

Ahora, el iquiqueño vivirá su segunda experiencia en el extranjero y tendrá un desafío importante bajo los tres palos: la Copa Libertadores 2026, donde Argentinos Juniors disputará la Fase 2 ante Barcelona de Ecuador.