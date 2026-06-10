Metro activa plan por lluvias en Santiago: trenes circulan con velocidad reducida en dos líneas

Este miércoles, Metro de Santiago activó un plan especial ante las lluvias registradas en la capital, medida que implica la circulación de trenes con velocidad reducida en parte de la red.

La empresa informó a través de sus canales oficiales que el procedimiento se aplica en Línea 4 y Línea 5, debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la Región Metropolitana durante esta jornada.

Según detalló Metro, “a esta hora en Línea 4 y Línea 5 se establece programa lluvia”, por lo que los usuarios deben considerar eventuales demoras en sus desplazamientos.

La medida busca resguardar la seguridad operacional del servicio mientras se desarrollan las precipitaciones en Santiago.

Por ahora, no se han informado cierres de estaciones ni suspensión del servicio en las líneas mencionadas. Sin embargo, la recomendación para los pasajeros es planificar los viajes con anticipación, revisar el estado de la red antes de salir y considerar más tiempo de traslado.

El despliegue del plan se da en medio del sistema frontal que afecta a la zona central, con lluvias en distintos sectores de la capital y condiciones que también han motivado alertas preventivas en comunas precordilleranas de la Región Metropolitana.