Terminó una reunión de directorio de Blanco y Negro clave para el futuro de Colo Colo, aunque las noticias no fueron para nada positivas.

Fue el propio presidente de la institución, Aníbal Mosa, el encargado de entregar los detalles de la asamblea, en la cual se aprobaron salidas de jugadores, pero aún no se logra definir la llegada de nuevos refuerzos.

“Se aprobó la venta de Vicente Pizarro a Rosario Central por un porcentaje de su pase. También se recibió una propuesta por Alan Saldivia desde Vasco da Gama, la cual fue aprobada por el directorio. Y, como saben, también se aprobó la salida de Salomón Rodríguez a Montevideo City Torque y la de Brayan Cortés, que partió a Argentina”, comenzó señalando el dirigente albo.

Sobre la situación de Damián Pizarro, uno de los principales apuntados para arribar al “Cacique”, aseguró que “estamos revisando opciones para suplir la baja que dejó Salomón. Primero teníamos que concretar su salida para buscar un reemplazante. Estamos trabajando con varios nombres para presentarlos al cuerpo técnico y al directorio lo más rápido posible. Es un nombre que se está analizando, pero no es el único. No hay nada confirmado todavía”.

“Él tiene ganas de volver, la intención de su representante también es que regrese al club que lo vio nacer, donde le fue bien y pueda agarrar rodaje. Está dentro de varios nombres que estamos revisando. Ojo que estamos buscando un segundo ‘9’, porque el titular es Javier Correa. Buscamos a alguien que pueda jugar con él o alternar”, continuó sobre el atacante de 20 años perteneciente al Udinese.

Al ser consultado por un eventual reemplazante de Vicente Pizarro, quien fue uno de los mejores jugadores de Colo Colo en 2025, comentó: “Creo que lo vamos a resolver de manera interna. Estamos conversando con el entrenador para traer de vuelta a otro jugador que teníamos a préstamo, pero queremos reemplazarlo con gente de casa. Queremos centrarnos en que, si Vasco acepta la propuesta que enviamos, ir por el central y el ‘9’. No nos vamos a despotenciar: cada jugador que está saliendo, excepto el del ‘Vicho’, lo vamos a reemplazar”.

En cuanto a los plazos para resolver los refuerzos, respondió: “Hoy vimos nombres para el delantero y el central, pero lo más seguro es que hagamos un directorio el lunes para ver si podemos definir esos refuerzos”.

“El entrenador está tranquilo. Está al tanto de todas las decisiones y de las conversaciones que estamos teniendo con distintos jugadores, pero nuestra idea es que esto no pase de la próxima semana”, cerró Aníbal Mosa.