Delantero promesa desechado por Colo Colo se marcha libre a Deportes La Serena

Tras no renovar en el Monumental, el atacante de 23 años apuesta por sumar minutos y protagonismo en el norte.

Damián Riquelme

Deportes La Serena, que en la temporada pasada quedó en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Primera División, a tan solo 3 puntos del descenso, ya suma su tercer fichaje de cara a este 2026.

Se trata de Alexander Oroz, que con su llegada al conjunto “Granate” busca relanzar su carrera tras pasos por Colo Colo y una cesión en Deportes Iquique.

En La Serena, el atacante apunta a sumar continuidad y aportar velocidad y desequilibrio en ofensiva.

En los cuatro años que la “Flecha” estuvo en el cuadro albo, se hizo acreedor de dos ligas de Primera División, una Copa Chile y dos Supercopas de Chile. No obstante, solo pudo jugar 36 partidos y marcar 7 goles.

Alexander Oroz ya se suma a la pretemporada con el conjunto “Papayero”, que le ofrece la oportunidad de sumar continuidad y asumir un rol más protagónico en el ataque, donde el objetivo será consolidarse y pelear en la parte alta del torneo.

