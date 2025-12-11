Mauricio Isla sorprende con drástica medida tras su salida de Colo Colo: indignación total en el “Cacique”

El pasado miércoles, Colo Colo confirmó que cuatro jugadores no seguirán siendo parte de su plantel de cara a la temporada 2026: Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Mauricio Isla.

En el caso del “Huaso”, su contrato terminaba contrato en diciembre y en el club decidieron no renovar su vínculo, pese a la intención del lateral de seguir en el Estadio Monumental.

Tras conocer la decisión, el bicampeón de América con La Roja tomo una drástica medida, que estuvo lejos de pasar desapercibida por los hinchas del “Cacique”.

Es que apenas se anunció que no seguía en Macul, Isla borró prácticamente todas las publicaciones relacionadas con Colo Colo en su cuenta de Instagram, incluida la descripción donde decía que era jugador de los albos.

El zaguero de 37 años solo dejó dos imágenes que corresponden a noviembre del 2024, cuando levantó el título del Campeonato Nacional. Además, dejó de seguir a la cuenta oficial del “Cacique”.