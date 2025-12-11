;

Mauricio Isla sorprende con drástica medida tras su salida de Colo Colo: indignación total en el “Cacique”

El lateral de 37 años terminó contrato y no seguirá en el cuadro albo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El pasado miércoles, Colo Colo confirmó que cuatro jugadores no seguirán siendo parte de su plantel de cara a la temporada 2026: Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Mauricio Isla.

En el caso del “Huaso”, su contrato terminaba contrato en diciembre y en el club decidieron no renovar su vínculo, pese a la intención del lateral de seguir en el Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

Tras conocer la decisión, el bicampeón de América con La Roja tomo una drástica medida, que estuvo lejos de pasar desapercibida por los hinchas del “Cacique”.

Es que apenas se anunció que no seguía en Macul, Isla borró prácticamente todas las publicaciones relacionadas con Colo Colo en su cuenta de Instagram, incluida la descripción donde decía que era jugador de los albos.

El zaguero de 37 años solo dejó dos imágenes que corresponden a noviembre del 2024, cuando levantó el título del Campeonato Nacional. Además, dejó de seguir a la cuenta oficial del “Cacique”.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad