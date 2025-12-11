Siguen las despedidas en Colo Colo: “Con sentimientos encontrados; gracias por el cariño y respeto”

Una de las cuatro salidas que confirmó Colo Colo es la de Óscar Opazo. El lateral derecho terminó contrato y en el club decidieron no renovar su vínculo, por lo que deberá dejar el Estadio Monumental luego de ocho temporadas.

Tras conocer la decisión del cuadro albo, el zaguero de 35 años se pronunció en sus redes sociales y publicó un sentido mensaje para despedirse del “Cacique”, donde levantó diez títulos, entre ellos tres trofeos de Primera División.

“¡Gracias Colo Colo por estos 8 años maravillosos! Con sentimientos encontrados al tener que despedirme de la cual considero mi casa después de tanto tiempo”, escribió Opazo.

“Gracias a toda la gente por el cariño y respeto. Gracias por el apoyo incondicional que me entregaron desde el primer día. Gracias por hacerme parte de tu inmensa historia. Gracias por darme la posibilidad y el privilegio de ser campeón en 10 oportunidades", agregó.

En esa línea, el lateral agregó: “Gracias a todo el personal (staf, cocina, utileros, tías del aseo, área médica, cancheros) que está detrás de cámara y trabaja desde el anonimato haciendo un trabajo excepcional para la institución”.

“Simplemente GRACIAS cacique querido por cumplirme el sueño de jugar en el eterno campeón ¡Siempre en mi corazón!“, sentenció.