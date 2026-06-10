Rusia amenaza con represalias a Canadá por acuerdo para fabricar armas militares para Ucrania
La portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, aseguró que Moscú evaluará medidas de respuesta tras el acuerdo entre Ottawa y Kiev.
Rusia advirtió este miércoles que adoptará medidas de respuesta contra Canadá tras conocerse un acuerdo entre Ottawa y Kiev para la fabricación conjunta de drones destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas.
En concreto, Moscú aseguró que este nuevo compromiso será considerado en su planificación político-militar en medio de la guerra que mantiene con Ucrania.
La advertencia fue realizada por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, durante una rueda de prensa en la que cuestionó la participación canadiense en la producción de equipamiento militar para Ucrania.
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“Nos reservamos el derecho a una respuesta apropiada y vamos a tener en cuenta esta nueva circunstancia en nuestra planificación político-militar”, afirmó la representante diplomática rusa al referirse al acuerdo alcanzado entre ambos países.
El pacto fue anunciado a fines de mayo por el Ministerio de Defensa de Canadá y contempla la fabricación de drones de combate en territorio canadiense para ser entregados posteriormente al Ejército ucraniano. La iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre Ottawa y Kiev para fortalecer las capacidades militares de Ucrania frente a la invasión rusa.
Según la información difundida por las autoridades canadienses, el acuerdo considera la producción conjunta de sistemas de armas no tripuladas, incluidos vehículos aéreos no tripulados destinados a reforzar la defensa aérea ucraniana.
La decisión ha generado críticas por parte del Kremlin, que considera que el apoyo militar occidental a Ucrania contribuye a prolongar el conflicto. La advertencia de Moscú se suma a otras declaraciones realizadas en los últimos meses contra países miembros de la OTAN que han incrementado su asistencia militar a Kiev.
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