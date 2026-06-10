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Investigan muerte de lactante de un mes que ingresó sin vida a hospital de Diego de Almagro

La Fiscalía instruyó diligencias a la PDI y ordenó una autopsia para esclarecer las causas del deceso.

Ruth Cárcamo

Foto del Ministerio de Salud

Foto del Ministerio de Salud

La Fiscalía inició una investigación para esclarecer la muerte de un lactante de apenas un mes de vida en la comuna de Diego de Almagro, región de Atacama.

Según los antecedentes preliminares, el menor fue trasladado sin signos vitales durante la jornada del domingo hasta el Hospital Comunitario de Diego de Almagro, consignó 24 Horas.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas a cargo de la PDI, entre ellas entrevistas al personal médico que atendió al lactante y a integrantes de su entorno familiar.

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Investigan circunstancias del deceso

El fiscal Ariel Guzmán detalló que “el domingo en la tarde recibí un llamado del hospital de Diego de Almagro, donde se informó del ingreso de un lactante de un mes fallecido”.

El persecutor agregó que acudió al recinto hospitalario y coordinó el trabajo de los detectives de la PDI de Chañaral para recabar antecedentes sobre las circunstancias del deceso.

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal de Copiapó, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer la causa de muerte del menor.

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