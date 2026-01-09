;

Colo Colo avanza por el reemplazante de Alan Saldivia: ya hay oferta formal

Los albos tienen negociaciones avanzadas para sumar como refuerzo a Javier Méndez, central uruguayo que pertenece a Peñarol.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026. Ante la inminente partida de Alan Saldivia a Vasco da Gama, el “Cacique” se vio obligado a salir nuevamente al mercado y ya tendría encaminado a su reemplazante.

Se trata de Javier Méndez, central uruguayo de 31 años que pertenece a Peñarol. Según informó el periodista César Luis Merlo, el zaguero tiene negociaciones avanzadas para fichar por el “Cacique”.

Revisa también:

ADN

“Ya hay oferta formal por el futbolista de Peñarol y se busca llegar a un entendimiento para que sea el reemplazante de Alan Saldivia”, afirmó el comunicador.

Méndez se formó en Racing de Montevideo y cuenta con pasos por Unión Santa Fe (Argentina), Danubio (Uruguay), Independiente de Medellín (Colombia), América Mineiro (Brasil) y el mencionado elenco carbonero.

El experimentado central suma un total de 294 partidos en el profesionalismo. Durante la última temporada, disputó 42 encuentros con Peñarol, seis de ellos en la Copa Libertadores, y marcó dos goles.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad