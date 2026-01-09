Colo Colo avanza por el reemplazante de Alan Saldivia: ya hay oferta formal

Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026. Ante la inminente partida de Alan Saldivia a Vasco da Gama, el “Cacique” se vio obligado a salir nuevamente al mercado y ya tendría encaminado a su reemplazante.

Se trata de Javier Méndez, central uruguayo de 31 años que pertenece a Peñarol. Según informó el periodista César Luis Merlo, el zaguero tiene negociaciones avanzadas para fichar por el “Cacique”.

“Ya hay oferta formal por el futbolista de Peñarol y se busca llegar a un entendimiento para que sea el reemplazante de Alan Saldivia”, afirmó el comunicador.

Méndez se formó en Racing de Montevideo y cuenta con pasos por Unión Santa Fe (Argentina), Danubio (Uruguay), Independiente de Medellín (Colombia), América Mineiro (Brasil) y el mencionado elenco carbonero.

El experimentado central suma un total de 294 partidos en el profesionalismo. Durante la última temporada, disputó 42 encuentros con Peñarol, seis de ellos en la Copa Libertadores, y marcó dos goles.