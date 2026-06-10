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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 10 de junio en Santiago

Revisa acá los vehículos y motos que durante esta jornada no pueden transitar por la capital.

Juan Castillo

Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 10 de junio en Santiago

Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 10 de junio en Santiago / Diego Martin

En una jornada marcada por las lluvias en la región Metropolitana, este miércoles continuarán las fiscalizaciones en las calles de Santiago por la restricción vehicular 2026, .

La medida se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

En tanto, quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 10 de junio en Santiago?

La restricción vehicular busca disminuir la contaminación ambiental en la capital, y se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

Por ello, los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 10 de junio son:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.

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