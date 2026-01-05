Alexis Sánchez puede volver a Sudamérica: es sondeado por un grande de Brasil / Agencia Getty

Si bien el tocopillano está en un buen momento en el conjunto Andaluz, siendo importante en lo futbolístico, ya tiene una avanzada edad para el ritmo que demanda Europa, por lo tanto, ya se baraja su salida de España.

El “Niño Maravilla” fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre, tal como lo adelantó AS Chile.

En principio, en el elenco “colorado”, campeón de la Copa Libertadores en 2006 y 2010, la opción habría sido bien vista, a la espera del desarrollo del mercado de fichajes.

Habrá que ver si el goleador histórico de La Roja está en condiciones de aceptar o no un regreso a Sudamérica, más aún considerando que se convirtió en padre hace pocas semanas.

La chance de que Alexis Sánchez juegue en Brasil

En el hipotético caso que este fichaje se llega a dar, es poco probable que sea en esta ventana de traspasos, puesto que, tiene contrato válido hasta el 30 de junio.

Por lo tanto, sería en el próximo mercado de fichajes de invierno en Europa a mediados de 2026.

En esta presente temporada 25/26, el máximo goleador histórico de La Roja ha jugado 13 partidos de 15 posibles, lleva dos goles y una asistencia, siendo muy considerado por el técnico Matías Almeyda.