VIDEO. Matías Almeyda confiesa la vez que estuvo a punto de ser el DT de La Roja: “Estaba muy entusiasmado”

El actual entrenador del Sevilla fue una de las primeras opciones que barajaba la ANFP para reemplazar a Reinaldo Rueda, pero finalmente se decidieron por Martín Lasarte.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Ahora mismo, el Sevilla cuenta con una importante representación chilena en su plantilla, con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez siendo piezas relevantes en el primer equipo del club español.

Gran responsable del nivel que han mostrado ambos es su entrenador, Matías Almeyda, quien también llegó al conjunto de Nervión esta temporada, pero que antes estuvo muy cerca de dirigir a La Roja.

Así lo confirmó el propio DT argentino en la rueda de prensa previa al partido que empataron 1-1 ante Valencia, asegurando que sostuvo conversaciones muy avanzadas con la dirigencia de la ANFP entre 2020 y 2021. Finalmente, desde Quilín optaron por firmar a Martín Lasarte.

Sí, es verdad. Yo hablé con la gente de la selección. Estaba muy entusiasmado, porque era un desafío muy lindo. Es una gran selección, con grandísimos jugadores que habían ganado lo que ya habían ganado”, afirmó el técnico, quien en ese momento dirigía al San Jose Earthquakes de la MLS.

Al explicar el motivo por el cual no llegó a Juan Pinto Durán, reconoció: “El tema es que tenía una cláusula muy alta donde estaba. Y era imposible que pagaran un monto tan alto por un entrenador, entonces el sueño quedó ahí”.

Fueron tantas las ganas que tenía de venir a La Roja, que incluso su ilusión se trasladó a su familia. “Fue una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre. Fue en época de pandemia. Salió la noticia y mi padre me dijo: ‘Te tenés que venir, porque yo de Argentina a Chile me voy en auto y te veo todos los fines de semana. Paso por Mendoza y cruzo a Santiago’. Cuando le dije que no se podía, fue una frustración familiar. Pero bueno, había un contrato firmado”, cerró Almeyda.

