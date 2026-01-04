;

VIDEO. La asistencia de Alexis Sánchez que maravilla a toda España: final inesperado para el chileno y el Sevilla

El tocopillano se lució con una increíble asistencia de taco, pero el gol fue anulado por fuera de juego y el cuadro andaluz terminó cayendo ante Levante.

Bastián Lizama

@SC_ESPN

@SC_ESPN

Sevilla, con Alexis Sánchez como titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, enfrentó este domingo a Levante en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 18 de La Liga de España.

El delantero chileno fue uno de los protagonistas del cuadro andaluz en el primer tiempo, luciéndose con una espectacular asistencia que pudo significar el 1-0 a favor del equipo de Matías Almayda.

Revisa también:

ADN

Fue en el minuto 29 cuando el tocopillano recibió el balón adentro del área y habilitó de taco a Oso Martínez para que abriera el marcador. Sin embargo, el gol fue anulado por un offside previo en la jugada.

“¡No puede ser, Alexis! ¡Era la asistencia del año!“, escribió la cuenta oficial de ESPN en redes sociales para destacar la acción del goleador histórico de La Roja.

Para mala fortuna de Alexis Sánchez y compañía, Sevilla terminó sufriendo una dura derrota por 3-0 ante Levante, que se quedó con los tres puntos gracias a los tantos de Iker Losada (45+2′), Carlos Espí (77′) y Carlos Álvarez (90+4′).

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad