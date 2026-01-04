Sevilla, con Alexis Sánchez como titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, enfrentó este domingo a Levante en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 18 de La Liga de España.

El delantero chileno fue uno de los protagonistas del cuadro andaluz en el primer tiempo, luciéndose con una espectacular asistencia que pudo significar el 1-0 a favor del equipo de Matías Almayda.

Fue en el minuto 29 cuando el tocopillano recibió el balón adentro del área y habilitó de taco a Oso Martínez para que abriera el marcador. Sin embargo, el gol fue anulado por un offside previo en la jugada.

“¡No puede ser, Alexis! ¡Era la asistencia del año!“, escribió la cuenta oficial de ESPN en redes sociales para destacar la acción del goleador histórico de La Roja.

Para mala fortuna de Alexis Sánchez y compañía, Sevilla terminó sufriendo una dura derrota por 3-0 ante Levante, que se quedó con los tres puntos gracias a los tantos de Iker Losada (45+2′), Carlos Espí (77′) y Carlos Álvarez (90+4′).