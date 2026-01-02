Uno de los últimos grandes talentos que ha surgido del fútbol chileno es Iván Román, quien actualmente milita en Atlético Mineiro de Brasil.

El defensor central, formado en Palestino, ha logrado ganarse poco a poco un lugar en el equipo titular del “Galo”, donde ya comienza a destacar con sólidas actuaciones bajo la dirección de Jorge Sampaoli.

El buen rendimiento del seleccionado chileno no solo ha llamado la atención en nuestro país, sino también en los principales centros de análisis del fútbol internacional, que ya lo posicionan como uno de los mejores prospectos defensivos del mundo.

El prestigioso Observatorio de Fútbol CIES publicó hace algunos días un estudio en el que analizó a los zagueros menores de 20 años, excluyendo a quienes juegan en las cinco grandes ligas de Europa (España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania), que mejor desempeño presentan en el juego con el balón, ranking en el que Iván Román aparece dentro del top 10.

El jugador de Atlético Mineiro ocupa el séptimo lugar de la clasificación, encabezada por Noah Markmann, del FC Nordsjælland de Dinamarca. Además de figurar junto a otras grandes promesas del fútbol mundial, Román es el único futbolista del listado que no juega en Europa.

Para elaborar este ranking, el estudio consideró el desempeño de los futbolistas en acciones de partido vinculadas no solo al aspecto defensivo, sino también al juego asociado, como salidas bajo presión, conducción, pases largos y más.