Tras 9 meses circulando: buses eléctricos en Arica funcionarán hasta fin de mes por falta de subsidio

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Lo que comenzó como un hito histórico para la electromovilidad en el norte de Chile ha terminado abruptamente por justificaciones administrativas y financieras.

La empresa Sotranzel S.A. (Etrapas S.A.) confirmó que el próximo 31 de mayo cesará definitivamente la operación de sus 12 buses eléctricos de la línea E1.

La noticia ha dejado a miles de usuarios del sector norte en la incertidumbre y abre un debate sobre la gestión de los recursos públicos en la región.

El gerente de la firma, Matías del Fierro, fue tajante al explicar los motivos del cierre: la inversión de $1.160 millones de pesos se volvió financieramente inviable.

Según la empresa, la falta de subsidios operacionales directos imposibilita mantener el servicio en marcha.

“Lo único que pedimos es que las platas que llegan de la ‘Ley Espejo del Transantiago’ sean ocupadas como corresponde, en lo que se tiene que ocupar”, enfatizó del Fierro.

“Pero si no quieren hacerlo, si no tienen voluntad (...) díganle a la gente: ‘Nosotros no vamos a invertir en transporte público’”, agregó.

Por su parte, el gobernador regional, Diego Paco, reconoció que los fondos sí fueron destinados a otras obras sociales.

Otras prioridades

La autoridad en la zona enfatizó que la plata “no se perdió, nadie se la robó, nadie se la llevó, nadie la guardó”, sino que tuvieron otro destino.

Precisó que $6.300 millones de pesos se utilizaron para la construcción del Parque El Alto, mientras que otros $709 millones para finalizar el Centro de Salud Ambiental.

Paco argumentó que esta redistribución está amparada por la ley y que el Ministerio de Transportes no presentó proyectos concretos de financiamiento para los buses eléctricos que pudieran ser aprobados bajo el marco anterior.

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Falta de regulación

A través de una declaración pública, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota lamentó la decisión del privado, pero apuntan a que el mercado en la ciudad es “no regulado”.

Esto significa que las tarifas y recorridos son definidos por las empresas y no por el Estado, un aspecto fundamental dentro de la controversia.

En el comunicado destacan algunos pilares fundamentales:

Subsidio de inversión, no de operación: La flota recibió cerca de $1.480 millones de pesos a través del programa “Renueva tu Micro” para comprar los buses, pero dicho instrumento no contempla pagos mensuales por operar.

La flota recibió cerca de $1.480 millones de pesos a través del programa “Renueva tu Micro” para comprar los buses, pero dicho instrumento no contempla pagos mensuales por operar. Responsabilidad empresarial: La autoridad subrayó que la empresa conocía estas reglas desde el inicio: “La situación financiera que hoy declara el operador se produce en un contexto de riesgos que son propios de un esquema de operación no regulado”.

La autoridad subrayó que la empresa conocía estas reglas desde el inicio: “La situación financiera que hoy declara el operador se produce en un contexto de riesgos que son propios de un esquema de operación no regulado”. Bloqueo gremial: El Seremi Patricio Lhor reveló que en 2021 y 2022 se intentó avanzar hacia un sistema regulado, pero las propuestas fracasaron por la “resistencia de los gremios del transporte” y la falta de herramientas de los gobiernos regionales.

El nuevo escenario legal

La Seremi enfatizó que, con la reciente Ley N° 21.692, las reglas han cambiado. Ahora, los Gobiernos Regionales tienen la obligación de destinar al menos el 50% del Fondo de Apoyo al Transporte Público exclusivamente a la operación, conectividad y renovación de flotas.

“Cualquier apoyo permanente a la operación de servicios deberá realizarse mediante procesos de licitación o instrumentos regulados”, advierte la autoridad, haciendo un llamado a la “corresponsabilidad” para evitar que experiencias innovadoras como la línea E1 vuelvan a desaparecer.

Por ahora, los vecinos del sector norte de Arica tienen fecha de vencimiento para su transporte eléctrico, mientras el cruce de acusaciones entre el sector público y privado parece estar lejos de terminar.