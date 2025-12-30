;

FOTOS. Alexis Sánchez sorprende con primera publicación junto a su hija en redes sociales: “Bienvenida a casa, mi princesa”

El tocopillano acompañó el carrusel fotográfico con un conmovedor mensaje y una dedicatoria para todos los chilenos.

Javier Catalán

Foto: @alexis_official1

Alexis Sánchez terminó el 2025 con la dicha del nacimiento de su primera hija junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, noticia que sorprendió a todo Chile.

Esto, porque el tocopillano siempre ha sido una persona muy reservada en cuanto a sus relaciones, y a diferencia de otros compañeros de profesión, se convirtió en padre a los 36 años, una edad considerada avanzada si de futbolistas se habla.

Este martes, en vísperas de celebrar el Año Nuevo, el actual jugador del Sevilla compartió en su cuenta de Instagram su primera publicación junto a la recién nacida, post en el que además dejó un conmovedor mensaje.

“Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional, dedicado a este hermoso deporte y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y parte de mi infancia”, escribió el bicampeón de América con La Roja.

“Pero, a finales del año 2025, que ya se termina, Dios y la vida me regalan momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera… Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa. Bella mía”, añadió, acompañando el carrusel de fotos junto a su pareja y la bebé.

Litvinova, quien sí ha sido más activa en redes sociales, documentando su proceso de embarazo y los primeros días de la niña, también publicó un tierno video junto a Sánchez, en el que se aprecian las tres ocasiones en que realizaron la revelación de sexo de la pequeña.

Agradecer también a toda mi gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre. Quería contarles esta linda noticia; siempre fui de hablar poco. En fin… gracias, los quiero y les deseo lo mejor para el año 2026”, cerró Alexis en su mensaje.

