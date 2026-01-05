;

¿Volverá a Chile? Exseleccionado nacional finaliza su contrato en Europa

Enzo Roco se encuentra en nuestro país luego de haber finiquitado su vínculo en el Fatih Karagümrük.

Carlos Madariaga

¿Volverá a Chile? Exseleccionado nacional finaliza su contrato en Europa

¿Volverá a Chile? Exseleccionado nacional finaliza su contrato en Europa / Rodrigo Saenz /AGENCIAUNO

El fútbol chileno no tiene demasiados avances respecto de sus representantes en Europa.

De hecho, en las últimas horas, uno de los pocos representantes nacionales en el “Viejo Continente” dejó su club.

Revisa también:

ADN

Se trata del defensor Enzo Roco, que dio por finalizado su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, club al cual llegó el segundo semestre del 2025 desde el Al Riyadh de Arabia Saudita.

El central de 33 años apenas alcanzó a jugar siete partidos en su segunda etapa en el elenco turco, donde ya había jugado en la temporada 2020-2021.

Enzo Roco compartió en redes sociales que por estos días está en Chile, celebrando también el Año Nuevo.

Sin embargo, ya la expectativa está instalada entre los hinchas de la UC, con varios esperanzados en un retorno del defensor al club que lo formó, el cual dejó en 2014. ¿Regresará a San Carlos tras 12 años?

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad