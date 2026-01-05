¿Volverá a Chile? Exseleccionado nacional finaliza su contrato en Europa / Rodrigo Saenz /AGENCIAUNO

El fútbol chileno no tiene demasiados avances respecto de sus representantes en Europa.

De hecho, en las últimas horas, uno de los pocos representantes nacionales en el “Viejo Continente” dejó su club.

Se trata del defensor Enzo Roco, que dio por finalizado su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, club al cual llegó el segundo semestre del 2025 desde el Al Riyadh de Arabia Saudita.

El central de 33 años apenas alcanzó a jugar siete partidos en su segunda etapa en el elenco turco, donde ya había jugado en la temporada 2020-2021.

Enzo Roco compartió en redes sociales que por estos días está en Chile, celebrando también el Año Nuevo.

Sin embargo, ya la expectativa está instalada entre los hinchas de la UC, con varios esperanzados en un retorno del defensor al club que lo formó, el cual dejó en 2014. ¿Regresará a San Carlos tras 12 años?