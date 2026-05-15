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Buscando “puentes” con la casa de estudios y un histórico Consejo de Presidentes: las movidas dos primeras semanas de Cecilia Pérez al mando de la U

Según información de ADN Deportes, la nueva mandamás de Azul Azul ha tenido reuniones con autoridades comunales y gubernamentales con tal de avanzar en diversos temas en medio del conflicto legal que involucra a su predecesor, Michael Clark.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Buscando “puentes” con la casa de estudios y un histórico Consejo de Presidentes: las movidas dos primeras semanas de Cecilia Pérez al mando de la U

Buscando “puentes” con la casa de estudios y un histórico Consejo de Presidentes: las movidas dos primeras semanas de Cecilia Pérez al mando de la U / Hans Scott

Cecilia Pérez ha tenido un convulsionado aterrizaje a la presidencia de Azul Azul, donde ya lleva dos semanas en el cargo.

Su rol a cargo ha estado marcado por el caso Sartor y las investigaciones hacia su predecesor en el liderazgo de la Universidad de Chile, Michael Clark, incluyendo el allanamiento al Centro Deportivo Azul la semana pasada y la duda respecto de lo que va a pasar con las acciones de Antumalal a través de las cual el exmandamás laico quedó como el dueño mayoritario del club.

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A eso se suma que, desde que asumió el cargo, el equipo solo ha jugado por la Copa de la Liga, donde quedó al borde de la eliminación.

Sin embargo, pese a la serie de temas que ha debido afrontar, Cecilia Pérez busca también tener algunos primeros avances en su gestión.

Por una parte, recibió a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, con quien presenció un entrenamiento del plantel femenino en el CDA; y por ley del lobby, se juntó con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, por la seguridad en la comuna durante los partidos en el Estadio Nacional, donde ha habido críticas por el uso de fuegos artificiales por parte de la hinchada.

Según información de ADN Deportes, también se solicitó una reunión con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la cual todavía no ha sido respondida, con tal de tender puentes con la casa de estudios, donde los candidatos a suceder a Devés han sido muy críticos con la gestión de Azul Azul y la vinculación con el Caso Sartor.

Todo en medio de su “histórica” participación en el Consejo de Presidentes de la ANFP, donde por primera vez dos mujeres estuvieron liderando a sus respectivos clubes, considerando que, además de Cecilia Pérez, está la presidenta de Deportes Puerto Montt, Mariana Krauss.

La próxima reunión que tendrá la líder de Azul Azul será el lunes, en la Delegación Presidencial Metropolitana, donde fue citada con la ANFP con tal de que el público visitante vuelva a estar en los clásicos del balompié nacional.

ADN

Cedida

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