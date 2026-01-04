;

VIDEO. Polémica en España: DT del Sevilla salió a aclarar por qué Alexis Sánchez no pateó un penal en derrota del cuadro ‘nervionense’

El delantero chileno era el designado para cobrar la sanción, pero Isaac Romero dijo otra cosa.

Gonzalo Miranda

Alexis Sánchez en la derrota del Sevilla

Alexis Sánchez en la derrota del Sevilla

Este domingo por la tarde en España, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un nuevo traspié en La Liga: cayeron inapelablemente ante el Levante por la jornada 19.

Cuando el marcador estaba 2-0 a favor del visitante, Sevilla contó con la opción de marcar un descuento desde el punto penal, e ilusionarse con un posible empate, pero todo quedó en nada. Esto porque Alexis Sánchez decidió cederle la falta a Isaac Romero, quien falló ante la impecable actuación de Matt Ryan.

“Hay que concretar, pero ni de penalti lo hicimos. El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos (los jugadores) los que definen al lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar”, dijo Matías Almeyda tras el encuentro.

El cuestionado entrenador argentino de los sevillanos agregó que “siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”.

Con la nueva caída, Sevilla quedó en undécimo (11) puesto con 20 unidades, a ocho del último cupo de clasificación para torneos internacionales, que lo tiene de momento el Real Betis de Manuel Pellegrini, que también perdió este domingo, pero ante el Real Madrid.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad