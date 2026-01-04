VIDEO. Polémica en España: DT del Sevilla salió a aclarar por qué Alexis Sánchez no pateó un penal en derrota del cuadro ‘nervionense’
El delantero chileno era el designado para cobrar la sanción, pero Isaac Romero dijo otra cosa.
Este domingo por la tarde en España, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un nuevo traspié en La Liga: cayeron inapelablemente ante el Levante por la jornada 19.
Cuando el marcador estaba 2-0 a favor del visitante, Sevilla contó con la opción de marcar un descuento desde el punto penal, e ilusionarse con un posible empate, pero todo quedó en nada. Esto porque Alexis Sánchez decidió cederle la falta a Isaac Romero, quien falló ante la impecable actuación de Matt Ryan.
“Hay que concretar, pero ni de penalti lo hicimos. El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos (los jugadores) los que definen al lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar”, dijo Matías Almeyda tras el encuentro.
El cuestionado entrenador argentino de los sevillanos agregó que “siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”.
Con la nueva caída, Sevilla quedó en undécimo (11) puesto con 20 unidades, a ocho del último cupo de clasificación para torneos internacionales, que lo tiene de momento el Real Betis de Manuel Pellegrini, que también perdió este domingo, pero ante el Real Madrid.
