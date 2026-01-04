Este domingo por la tarde en España, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un nuevo traspié en La Liga: cayeron inapelablemente ante el Levante por la jornada 19.

Cuando el marcador estaba 2-0 a favor del visitante, Sevilla contó con la opción de marcar un descuento desde el punto penal, e ilusionarse con un posible empate, pero todo quedó en nada. Esto porque Alexis Sánchez decidió cederle la falta a Isaac Romero, quien falló ante la impecable actuación de Matt Ryan.

“Hay que concretar, pero ni de penalti lo hicimos. El del Barcelona... y lo pateó Alexis... Son ellos (los jugadores) los que definen al lanzador. Alexis es uno de los lanzadores y serían ellos los que definirían quién lo iba a lanzar”, dijo Matías Almeyda tras el encuentro.

El cuestionado entrenador argentino de los sevillanos agregó que “siempre digo que el que patea es el que tiene la responsabilidad y el que tiene las ganas. Y después está la virtud del portero, que hasta el rebote le atajó”.

Con la nueva caída, Sevilla quedó en undécimo (11) puesto con 20 unidades, a ocho del último cupo de clasificación para torneos internacionales, que lo tiene de momento el Real Betis de Manuel Pellegrini, que también perdió este domingo, pero ante el Real Madrid.