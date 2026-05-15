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ANFP vuelve a reprogramar duelo entre la U y O’Higgins por la Liga de Primera: nueva fecha confirmada

El partido entre azules y rancagüinos fue modificado por segunda vez.

Bastián Lizama

ANFP vuelve a reprogramar duelo entre la U y O’Higgins por la Liga de Primera: nueva fecha confirmada

ANFP vuelve a reprogramar duelo entre la U y O’Higgins por la Liga de Primera: nueva fecha confirmada / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Mientras prepara el duelo de este domingo ante Cobresal en El Salvador, Universidad de Chile fue informada de una nueva modificación en su calendario en la Liga de Primera 2026.

El partido ante O’Higgins por la fecha 13, fijado inicialmente para el sábado 23 de mayo a las 17:30 horas, volvió a ser reprogramado debido a la participación del elenco rancagüino en la Copa Sudamericana.

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La ANFP, a través de su página web, confirmó que el compromiso entre azules y celestes se jugará finalmente el jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El nuevo ajuste responde a las normas de Conmebol sobre el descanso de los equipos que juegan como visitantes en el plano internacional, considerando que O’Higgins tiene programada su visita a Millonarios el 26 de mayo en Colombia. Por reglamento, se exige un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos.

Se trata del segundo cambio de fecha para este mismo compromiso, que anteriormente había sido agendado para el 10 de junio.

Con esta nueva reprogramación, el partido entre la U y O’Higgins compartirá jornada con cuatro partidos del Mundial 2026: República Checa ante Sudáfrica (12:00 horas), Suiza contra Bosnia y Herzegovina (15:00), Canadá frente a Catar (18:00) y México ante Corea del Sur (21:00).

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