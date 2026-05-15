Luis Mateucci explota por polémica acerca de supuesto consumo de sustancias: “Es para demandar, pero...”

Luis Mateucci sufrió un complejo episodio con su salud en los últimos días, ya que tuvo que ser internado de emergencia en al Clínica Indisia por un fuerte dolor en el pecho.

El influencer compartió una postal en su cuenta persona del Instagram donde se refirió al incidente, indicando “para que sirve trabajar tanto si mi cuerpo me llama la atención y no hago caso”.

Esto generó varias reacciones desde el mundo de la farándula, y una de ellas vino desde el comunicador Cuco Cerda, actual pareja de Daniela Aránguiz, quien lanzó una potente declaración en “Noche de Suerte”.

“Quiero ser responsable con esto porque estamos hablando de salud. Me ha llegado información de que aparentemente podría ser que Luis esté consumiendo anabólicos como trembolona y testosterona”, afirmó.

Cerda también indicó que dicha sustancia “no estaría probada en humanos” y que generan distintos problemas al corazón.

La reacción de Luis Mateucci ante los dichos de Cuco Cerda

Esto generó la molestia del chico reality, quien en conversación con FMDOS salió a dar su versión sobre los hechos.

“Es una ridiculez todo lo que la gente inventa para tener una noticia. Yo tengo estudios hechos y no consumo ningún tipo de anabólicos, ni los que mencionaron ni ningún otro”, se defendió.

Además dirigió un mensaje hacia el comunicador y también apuntó hacia su ex pareja, Daniela Aránguiz.

“Tampoco consumo drogas, solo tomo alcohol de vez en cuando. Entreno tres veces al día, mido 1,80 y peso 80 kilos, soy súper flaco. La gente inventa cosas para tener pantalla. Muy buena la dupla que hicieron con Aránguiz, inventar para figurar”, lanzó.

También se refirió a una posible acción legal contra Cerda por sus declaraciones, diciendo que “es para demandar, pero tengo cosas mucho más importantes de las que preocuparme”.

Cerró su mensaje al respecto diciendo que “lo que hace este chico es gravísimo, tiene suerte de que no tengo tiempo para esto”.