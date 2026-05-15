Una denuncia publicada en TikTok desató una ola de reacciones contra la aerolínea JetSMART, luego de que una pasajera chilena acusara el robo de productos desde su equipaje tras regresar desde Brasil a Santiago.

La joven, identificada en redes sociales como “nnnelita” en la red social, relató que el pasado 12 de mayo viajó en un vuelo entre Río de Janeiro y la capital chilena. Según explicó, al retirar su bolso en el aeropuerto notó manchas de crema en la parte exterior, además de daños en los cierres y la desaparición del candado.

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Sin embargo, aseguró que la situación se volvió más preocupante al llegar a su domicilio. Allí descubrió que varias de sus pertenencias estaban mojadas debido a un spray capilar abierto y que faltaban productos que había comprado durante su viaje, entre ellos un pack de shampoo y acondicionador.

“Aunque sea un chocolate, encuentro insólito que te roben cosas del equipaje”, expresó la afectada en el registro viralizado en TikTok.

La pasajera afirmó además que presentó reclamos formales tanto ante la aerolínea como ante el Servicio Nacional del Consumidor, cuestionando también la dificultad para obtener respuestas directas debido a los sistemas automatizados de atención.

El caso rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde distintos usuarios compartieron experiencias similares en vuelos nacionales e internacionales. Incluso, una mujer aseguró haber viajado en el mismo trayecto desde Río de Janeiro y denunció la pérdida de productos desde su maleta.

¿Qué dijo JetSMART?

Tras la viralización de la denuncia, JetSMART confirmó a ADN.cl que el caso está siendo revisado “con prioridad” y que actualmente recopilan antecedentes para esclarecer lo ocurrido.

La compañía precisó además que, para analizar posibles compensaciones, normalmente se requiere un PIR, documento que registra daños o irregularidades del equipaje al momento de retirarlo en el aeropuerto.

No obstante, la afectada explicó que no realizó ese trámite inicialmente porque pensó que el problema se debía solo a un producto derramado y no sospechó un eventual robo.

Es más, sobre aquello, desde JetSMART indicaron que “hasta el momento, el caso aún no cuenta con la totalidad de los antecedentes y documentación necesaria, por parte de quien realizó la denuncia, para completar su revisión".

Sin embargo, precisaron que “la compañía ya se encuentra realizando el seguimiento correspondiente y mantiene activos los protocolos definidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de revisar los antecedentes asociados a las distintas etapas del proceso de manejo de equipaje".