Se viene sismo en el CDA: revelan la fecha en que Juan Martín Lucero podría arribar a Chile para firmar por la U

El ‘Gato’ es el nuevo apuntado por Manuel Mayo para reforzar la delantera de los azules.

Gonzalo Miranda

Matheus Amorim/FEC

Matheus Amorim/FEC

Entre sábado y domingo de esta semana, Universidad de Chile presentó oficialmente a Eduardo Vargas como su primer refuerzo para la temporada 2026, año donde los azules deberían contratar al menos dos delanteros más.

Uno de ellos es Juan Martín Lucero. El ‘Gato’ tuvo un exitoso paso por Colo Colo, pero su salida fue traumática para los hinchas albos que vieron como se iba por la puerta trasera del Monumental para fichar por el Fortaleza de Brasil.

Precisamente desde allá es que el ariete argentino podría recalar en el Centro Deportivo Azul (CDA). Fortaleza descendió, por lo que Lucero buscaría nuevos horizontes en su carrera futbolística.

Ahí es donde aparece la Universidad de Chile. Hace ya varios días comenzó el rumor, que incluso en La Cisterna salieron a comentar: “no me voy a referir a él en particular, pero lógicamente que ese nivel de jerarquía es lo que buscamos, y estamos convencidos de que es lo que necesita este club”, aseguró Manuel Mayo, gerente deportivo del club,

Lo cierto es que la fórmula es clara: Lucero tiene que destrabar su salida de Fortaleza para fichar por la Universidad de Chile. Según información de La Magia Azul, aquello podría ocurrir la semana que arranca este lunes 5 de enero, para venir a nuestro país y estampar su firma como nuevo refuerzo universitario.

