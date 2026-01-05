;

VIDEOS. La gran novedad en el inicio de la pretemporada de la U de Chile

El elenco azul incorporó a su único refuerzo hasta ahora, Eduardo Vargas.

Carlos Madariaga

Matías Canessa

La gran novedad en el inicio de la pretemporada de la U de Chile

La gran novedad en el inicio de la pretemporada de la U de Chile / Twitter @udechile

Luego de tres días de trabajo con los juveniles del club, este lunes comenzó formalmente la pretemporada de la U de Chile.

Al respecto, en el Centro Deportivo Azul, destacó el arribo del presidente de Azul Azul, Michael Clark, para el arranque de los trabajos.

Revisa también:

ADN

Con ello también resaltó el arribo de algunos nombres cuya continuidad en el club está en incertidumbre, como Federico Mateos o Renato Cordero.

A ellos se sumó, sorpresivamente, el portero Christopher Toselli. El arquero de 37 años parecía optar por el retiro, pero se mantendría como parte del plantel para pelearle un puesto a Gabriel Castellón.

El regreso de Eduardo Vargas

Otra de las grandes novedades fue la aparición de quien es, hasta ahora, la única incorporación de la U de Chile.

“Turboman” firmó su contrato y se sumó ya a las labores en el Centro Deportivo Azul, al que vuelve tras casi 15 años, reencontrándose con viejos conocidos, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, con quienes protagonizó la histórica campaña que llevó a los azules a ser campeones de la Copa Sudamericana 2011.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad