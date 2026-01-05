VIDEOS. La gran novedad en el inicio de la pretemporada de la U de Chile
El elenco azul incorporó a su único refuerzo hasta ahora, Eduardo Vargas.
Luego de tres días de trabajo con los juveniles del club, este lunes comenzó formalmente la pretemporada de la U de Chile.
Al respecto, en el Centro Deportivo Azul, destacó el arribo del presidente de Azul Azul, Michael Clark, para el arranque de los trabajos.
Con ello también resaltó el arribo de algunos nombres cuya continuidad en el club está en incertidumbre, como Federico Mateos o Renato Cordero.
A ellos se sumó, sorpresivamente, el portero Christopher Toselli. El arquero de 37 años parecía optar por el retiro, pero se mantendría como parte del plantel para pelearle un puesto a Gabriel Castellón.
El regreso de Eduardo Vargas
Otra de las grandes novedades fue la aparición de quien es, hasta ahora, la única incorporación de la U de Chile.
“Turboman” firmó su contrato y se sumó ya a las labores en el Centro Deportivo Azul, al que vuelve tras casi 15 años, reencontrándose con viejos conocidos, como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, con quienes protagonizó la histórica campaña que llevó a los azules a ser campeones de la Copa Sudamericana 2011.
