Los Tenores analizan la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo y el título de Huachipato en Copa Chile / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 11 de diciembre, nuestros panelistas debatieron respecto a la confirmación de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, además de las primeras definiciones respecto al plantel 2026.

Gonzalo Jara, Cristián Arcos, Leo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron también las repercusiones del desarrollo del Consejo de Presidentes de la ANFP, junto con el avance del reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para seguir en Primera División.

Además, supieron de las negociaciones de la U de Chile en torno a la continuidad o no de Gustavo Álvarez, junto con escuchar a Walter Montillo en la previa a su partido de despedida del fútbol y las repercusiones del título de Huachipato en la Copa Chile 2025.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 11 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también desarrollaron el Futbolómetro con lo más destacado del Campeonato Nacional 2025.