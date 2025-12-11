El primer monto que ofreció Gustavo Álvarez para salir de la U y que Azul Azul rechazó tajantemente / RODRIGO ARANGUA

Gustavo Álvarez y Azul Azul siguen sin llegar a un acuerdo para concretar la salida del entrenador, quien ya anunció que quiere dejar la banca de Universidad de Chile.

El técnico argentino tiene contrato vigente con la U por todo el 2026. Por ende, para desvincularse del club, debe pagar la cláusula de salida que corresponde a 1.2 millones de dólares.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el primer monto que ofreció la representación de Gustavo Álvarez fue de 250 mil dólares, lo cual fue rechazado por Azul Azul, ya que la cifra es considerablemente menor a lo que estipula la cláusula.

Además, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, desde Azul Azul no pretenden bajar ningún peso de la cláusula de salida, aunque la postura sería más flexible con la forma de pago, la cual podría ser en cuotas. Las próximas negociaciones serán claves para definir la situación del DT.