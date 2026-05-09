La FIFA vuelve a sorprender y Mundial 2026 tendrá tres inauguraciones: estos son los artistas confirmados

El Mundial 2026 comienza su cuenta regresiva a menos de 40 días para el inicio de la competencia, con su nuevo tema oficial confirmado interpretado por Shakira por cuarta vez en su carrera.

El máximo torneo de selecciones también vivirá algo inédito en su historia y contará con tres ceremonias de inauguración.

Esto fue confirmado por la FIFA al contar con tres sedes en esta edición, siendo Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, afirmó que esto busca reflejar la identidad de cada nación anfitriona.

Los artistas confirmados para las ceremonias de apertura del Mundial 2026

El torneo continental comenzará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, que contará con la presentación de Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

El viernes 12 del mismo mes se dará la ceremonia de apertura en Canadá, aquí estarán presentes Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Vegedream.

Ese mismo día será el último show en Estados Unidos, con Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la paraguaya Marilina Bogado.