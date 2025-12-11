;

VIDEOS. El Betis de Pellegrini se instala como candidato en Europa: victoria clave y clasificación asegurada

El equipo del “Ingeniero” mantuvo su invicto en la Europa League y sumó un decisivo triunfo en su visita a Dinamo Zagreb.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El Real Betis de Manuel Pellegrini dio un paso clave para acercarse a los octavos de final de la Europa League. Este jueves, el equipo del “Ingeniero” mantuvo su invicto y derrotó por 3-1 en su visita a Dinamo Zagreb en el marco de la sexta fecha de la fase de liga del torneo.

El cuadro español abrió el marcador por medio de un autogol de Sergi Domínguez (31′), quien falló en su intento de despejar un centro de Valentín Gómez y envió el balón a su propia portería para poner el 1-0 a favor del Betis.

Revisa también:

ADN

Apenas tres minutos más tarde, llegaría el segundo tanto de los andaluces por medio de Rodrigo Riquelme (34′). Tras una gran jugada colectiva, el volante español quedó a mano a mano con el portero rival y definió con categoría para marcar el 2-0.

Antes del descanso, Antony (34′) puso la segunda cifra para la visita tras un grosero error de Scott McKenna. El defensor escocés intentó darle un pase a su arquero, pero el balón le rebotó y le quedó servido al extremo brasileño para el 3-0.

El descuento final fue obra de Niko Galešić (89′) mediante una pelota detenida, aunque ya era tarde para evitar de la caída de los locales.

Con esta victoria, Real Betis llegó a los 14 puntos (de 18 posibles) y se ubicó en el segundo lugar de la tabla, asegurando su clasificación a la ronda de playoffs y quedando muy bien aspectado de cara al boleto directo a los octavos de final de la Europa League.

Todavía restan dos jornadas para el fin de la fase de liga, que se disputarán en 2026. El equipo de Pellegrini tendrán que visitar al PAOK de Grecia y cerrará recibiendo al Feyenoord en Sevilla.

Revisa los goles del triunfo de Real Betis ante Dinamo Zagreb

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad