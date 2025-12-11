El Real Betis de Manuel Pellegrini dio un paso clave para acercarse a los octavos de final de la Europa League. Este jueves, el equipo del “Ingeniero” mantuvo su invicto y derrotó por 3-1 en su visita a Dinamo Zagreb en el marco de la sexta fecha de la fase de liga del torneo.

El cuadro español abrió el marcador por medio de un autogol de Sergi Domínguez (31′), quien falló en su intento de despejar un centro de Valentín Gómez y envió el balón a su propia portería para poner el 1-0 a favor del Betis.

Apenas tres minutos más tarde, llegaría el segundo tanto de los andaluces por medio de Rodrigo Riquelme (34′). Tras una gran jugada colectiva, el volante español quedó a mano a mano con el portero rival y definió con categoría para marcar el 2-0.

Antes del descanso, Antony (34′) puso la segunda cifra para la visita tras un grosero error de Scott McKenna. El defensor escocés intentó darle un pase a su arquero, pero el balón le rebotó y le quedó servido al extremo brasileño para el 3-0.

El descuento final fue obra de Niko Galešić (89′) mediante una pelota detenida, aunque ya era tarde para evitar de la caída de los locales.

Con esta victoria, Real Betis llegó a los 14 puntos (de 18 posibles) y se ubicó en el segundo lugar de la tabla, asegurando su clasificación a la ronda de playoffs y quedando muy bien aspectado de cara al boleto directo a los octavos de final de la Europa League.

Todavía restan dos jornadas para el fin de la fase de liga, que se disputarán en 2026. El equipo de Pellegrini tendrán que visitar al PAOK de Grecia y cerrará recibiendo al Feyenoord en Sevilla.

Revisa los goles del triunfo de Real Betis ante Dinamo Zagreb

¡QUÉ MALA FORTUNA! Riquelme se combino con Valentín Gómez, tiró el centro y Sergi Domínguez marcó EN CONTRA, para el 1-0 de Betis sobre Dinamo Zagreb.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/n6FX588iGB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2025

¡QUÉ BUENA COMBINACIÓN! Bakambu se la dejó a Riquelme, que marcó el 2-0 deol Betis sobre Dinamo Zagreb en la Europa League.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VoBNuvPknx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2025