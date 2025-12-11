Es uno de los cuatro cortados de Colo Colo y así se despide del club: “Dejé muchas cosas de lado...”

;

El pasado miércoles, Colo Colo confirmó que cuatro jugadores no continuarían siendo parte de su plantel de cara a la temporada 2026: Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Tras confirmarse la noticia, el primero en expresarse fue Amor, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro albo y publicó un sentido mensaje.

“Colocolinos y colocolinas hoy que nos toca separar caminos nuevamente, quisiera dedicarles unas palabras", inicia el texto del defensor de 30 años.

“En estos años, he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc) pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente no tiene ningún arrepentimiento”, agregó.

En esa línea, el central de origen sirio señaló que “solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años que compartimos. También agradecer a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición para trabajar día a día".

“Pero este saludo es en especial a todo el pueblo colocolino que, desde el primer día, me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor. Estoy feliz de haber aportado con todos mis compañeros y CT 6 títulos que aportan aún más la hermosa historia del club. ¡Gracias! Los quiero mucho, nos volveremos a ver pueblo Albo", sentenció.

Cabe recordar que Emiliano Amor arribó a Colo Colo en 2021. Desde entonces, jugó 125 partidos y marcó 6 goles. Además, ganó dos Copa Chile, dos Supercopa y dos títulos de Primera División.

