Las nuevas exigencias de la ANFP y TNT Sports para mejorar las transmisiones de fútbol chileno: clubes deberán evitar imágenes de tribunas vacías

Este jueves 11 de diciembre, el Consejo de Presidentes de la ANFP se reunirá para discutir diversos temas relacionados a la próxima temporada del fútbol chileno y, entre los puntos principales, deberá aprobarse el Cuaderno de Cargos realizado en conjunto con TNT Sports.

El documento, al que tuvo acceso ADN Deportes, fija las obligaciones que deberán cumplir los clubes en las transmisiones televisivas de todas las competiciones oficiales organizadas por la ANFP: el Campeonato Nacional, Primera B, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

La propuesta incluye una serie de medidas orientadas a elevar el estándar de las transmisiones de TNT Sports. Incluso, advierte una serie de multas y sanciones para los equipos que incumplan el acuerdo.

Las novedades del nuevo Cuaderno de Cargos

Uno de los puntos más llamativos es que los clubes tendrá la exigencia de reorganizar la ubicación de sus hinchas en las tribunas que capta la cámara principal, con el fin de que la ocupación se vea más atractiva en televisión. La idea apunta a evitar imágenes de graderías vacías y ofrecer un mejor producto audiovisual.

“Los clubes favorecerán que la tribuna ubicada frente a la cámara principal del Broadcaster (en adelante, el “tiro de cámara”) refleje el mayor nivel de asistencia posible. Para lo anterior y, sujeto al espacio disponible por la venta de entradas, cada club hará una propuesta para ubicar las cortesías emitidas en el ‘tiro de cámara’“, establece el documento.

Y agrega: “Los clubes cuyo promedio anual de asistencia, en condición de localía, sea de una ocupación inferior al 35% en el “tiro de cámara”, deberán presentar un Plan de Incentivo a la Asistencia al estadio, que podrá incluir promociones, distribución de entradas, etc. De no presentar dicho Plan, el club infractor se enfrentará a la sanción establecida en las bases del campeonato. Estarán exceptuados los casos en que las autoridades limiten el aforo.

Otro punto relevante tiene que ver con las programaciones: “En el evento que el Directorio de la ANFP resuelva la suspensión de un partido en cualquiera de los campeonatos, deberá en un plazo máximo de 7 días corridos generar una o más propuestas de una nueva fecha, la que no podrá exceder de 21 días corridos de la fecha original del partido suspendido. La nueva fecha será concordada con CDF y, con dicho acuerdo, será llevadas a la mesa de programación ante la autoridad para su respectiva evaluación y posterior autorización".

Además, se menciona que cada club deberá garantizar entrevistas prepartido y postpartido con un jugador relevante o el director técnico, aunque se incluye una gran novedad: “Durante el entretiempo, los locutores podrán entrevistar a un jugador o miembro del cuerpo técnico en un “brief react” de hasta 30 segundos de duración".

En caso de incumplimiento, la ANFP aplicará sanciones y multas económicas a los clubes, que irán a los fondos del fútbol formativo, de acuerdo a la siguiente clasificación: Faltas Leves: Multa de 10 a 50 UF; Faltas Graves: Multa de 51 a 250 UF; y Faltas Gravísimas: Multa de 251 a 1.000 UF.

Las sanciones para los equipos de la Primera B, en sus rangos mínimos y máximos, corresponderán a la mitad de los montos establecidos para los clubes de la Primera A.