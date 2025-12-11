La U de Chile disputará torneo de pretemporada en Concepción / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre de temporada, la U de Chile trabaja en el rearmado de plantel, pero prioritariamente en la definición del cuerpo técnico luego que Gustavo Álvarez expusiera públicamente su intención de salir del club.

En medio de las negociaciones para zanjar la salida del DT argentino, la directiva del cuadro azul proyecta parte de su 2026.

Al respecto, según información de ADN Deportes, la U de Chile ya tiene definida su participación en un torneo de pretemporada.

Este campeonato reemplazará a la Copa de Verano que se había disputado en Coquimbo durante los últimos años y se desarrollará en Concepción entre el 16 y 20 de enero.

Además de la U de Chile, también estará jugando el flamante ascendido a Primera División, Deportes Concepción.

La idea de los organizadores es que también esté Colo Colo, pero sin que se enfrente a los azules para evitar líos con la autoridad regional; y un equipo argentino, que podría ser Newell’s Old Boys, club en el que interesa otro entrenador que está en la órbita del elenco universitario laico, Martín Anselmi.