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FOTOS. Esposa de Federico Valverde explota en redes ante las críticas al uruguayo: “¿Quieren ver sangre?”

“Estoy harta de esta gente. Harta de que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren?”, escribió Mina Bonino en Instagram.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Anadolu

El vestuario del Real Madrid está que arde y muestra de ello es la violenta pelea que habrían protagonizado Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, la cual terminó con el uruguayo en el hospital y un corte en la cabeza.

El escándalo tuvo repercusión mundial debido al impacto mediático del club español y, en las últimas horas, las redes sociales se han encendido con todo tipo de opiniones, incluso involucrando a las familias de los futbolistas.

Ese fue el caso de Mina Bonino, esposa de Valverde, quien a través de su cuenta de Instagram realizó un potente descargo contra quienes difundían especulaciones falsas sobre el padre de sus hijos.

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“Estoy harta de esta gente. Harta de que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren? Todo para ver quién la tiene más grande. No todo es gratis en la vida. Y lo hago público porque quise arreglarlo por privado, pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace la buena, pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en OnlyFans. No todo es gratis”, escribió la periodista, respondiendo a un usuario de X que difamaba al volante charrúa.

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Captura: @minabonino

Luego, al ser cuestionada por una foto que subió junto a su pareja y uno de sus hijos, volvió a responder. “Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver. Este es MI Instagram, es MI familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque NO ES MI OBLIGACIÓN. Déjenme en paz”, cerró Bonino.

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Captura: @minabonino

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